Полиция Мексики остановила караван мигрантов на границе с США
По информации местных СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ. Президент США Дональд Трамп отметил действия правоохранителей Мексики.
Мексиканская полиция остановила около пяти тысяч мигрантов из Гондураса, которые пытались прорвать кордон между Гватемалой и Мексикой на пути в США, сообщает DW.
Как отметил руководитель федеральной полиции Мексики, ситуацию на границе после определенного хаоса удалось взять под контроль и избежать насилия.
По информации местных СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ.
Количесвто мигрантов впечатляет
В свою очередь президент США Дональд Трамп отметил действия правоохранителей Мексики.
"Мы высоко ценим то, что делает Мексика", - сказал он, добавив, что мигранты не пересекут границу с США, поскольку среди них - много преступников.
Накануне промежуточных выборов в Конгресс США антимигрантская риторика снова становится ключевой в предвыборной кампании.
Напомним, что ранее Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой с привлечением вооруженных сил в связи с наплывом мигрантов. Он обвинил власти Сальвадора, Гватемалы и Гондураса в том, что они пропускают огромные караваны мигрантов, направляющихся в США, не проверяя их.
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