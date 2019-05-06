ЕС и НАТО приветствуют решение парламента Македонии о названии страны

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что принятие парламентом Македонии предложения об изменении названия страны открывает путь для реализации "исторической" сделки между двумя странами.

В ЕС и НАТО приветствовали решение македонского парламента одобрить предложения правительства о начале внесения изменений в Конституцию относительно изменения названия страны на Республика Северная Македония.

С приветственными словами в своем Twitter к македонцам обратился Генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, от правительства и политических лидеров сейчас зависит завершения всех национальных процедур по соглашению о переименовании и то, воспользуются ли они исторической возможностью сделать страну членом НАТО.

"Я приветствую голосования парламента в Скопье по рассматриваемым конституционным изменениям", - написал Столтенберг.

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС назвал голосование "великим днем для демократии в Скопье". "Я поздравляю всех тех, кто решил встать на дальнейший путь в ЕС. Ожидаю, что свободный выбор всех депутатов будут полностью уважать, особенно те, кто был этой ночью "по ту сторону баррикад", - написал Ган в Twitter.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что принятие парламентом Македонии предложения об изменении названия страны открывает путь для реализации "исторической" сделки между двумя странами.

Напомним, парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны и разблокировал ее вступление в НАТО. За предложение правительства начать внесении изменений в Конституцию об изменении названия проголосовали 80 депутатов из 120.

Для окончательного внесения изменений парламентариям еще надо провести два голосования - простым и конституционным большинством.