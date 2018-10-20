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Премьер-министр Венгрии "усыновил" носорога

Комментариев: 2
Орбан просит венгров помочь ему выбрать имя для носорога. Среди вариантов имени - Чико, Антионе, Бернардо, Желание, Ножки и Фюлиг Джимми (герой известных венгерских книг).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "усыновил" носорога из зоопарка и просит общественность помочь выбрать ему имя.

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"Я получил специальную просьбу от зверинца в Ньиредьхазе принять носорога. Я сделал это, но этот процесс идет параллельно с обязанностями "крестного отца", поэтому теперь мы должны дать ему имя", - рассказал Орбан в видео, которое разместил на своей странице в Facebook.

 
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"Я выбрал несколько вариантов, близких мне. Пришло время сделать выбор. На этот раз нам не нужно большинство в две трети голосов", - пошутил Орбан.
 
Среди вариантов имени молодого носорога, родившегося в зоопарке осенью, Чико, Антионе, Бернардо, Желание, Ножки и Фюлиг Джимми (герой известных венгерских книг).
 
Напомним, что детеныш редкого восточного черного носорога родился в Честерском зоопарке в Великобритании.
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Теги: Венгрия, зоопарк, носорог, Виктор Орбан
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Комментариев (2)
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bimba08    20.10.2018, 14:39
Оценка:  0
bimba08
Популизм по-венгерски. Пусть теперь на нем поженится.
bimba08    20.10.2018, 14:40
Оценка:  0
bimba08
А лучше выйдет за него замуж.
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