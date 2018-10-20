Премьер-министр Венгрии "усыновил" носорога

Орбан просит венгров помочь ему выбрать имя для носорога. Среди вариантов имени - Чико, Антионе, Бернардо, Желание, Ножки и Фюлиг Джимми (герой известных венгерских книг).

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "усыновил" носорога из зоопарка и просит общественность помочь выбрать ему имя.

Читай также: Нападение носорога на авто сняли на видео "Я получил специальную просьбу от зверинца в Ньиредьхазе принять носорога. Я сделал это, но этот процесс идет параллельно с обязанностями "крестного отца", поэтому теперь мы должны дать ему имя", - рассказал Орбан в видео, которое разместил на своей странице в Facebook.

.

"Я выбрал несколько вариантов, близких мне. Пришло время сделать выбор. На этот раз нам не нужно большинство в две трети голосов", - пошутил Орбан.