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В Афганистане проходят парламентские выборы, на участках взрывы

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В Кабуле произошло несколько взрывов на избирательных участках, три человека погибли, около 30 получили ранения.
Взрыв возле избирательного участка в Афганистане
Взрыв возле избирательного участка в Афганистане
AFP
 
В Афганистане в субботу, 20 октября, проходят выборы в парламент, сообщает AFP.
 
Парламентские выборы в Афганистане проходят на фоне угроз исламистского движения Талибан. Ранее исламисты заявляли, что сделают все, чтобы помешать проведению голосования.
 
В столице страны Кабуле в день голосования было зафиксировано несколько взрывов рядом с избирательными участками. В министерстве внутренних дел сообщили, что раненых нет, поскольку люди находились в помещениях. Другой чиновник в свою очередь заявил о наличии жертв в результате одного из взрывов.
 
По данным Agence France-Presse, три человека погибли, около 30 получили ранения.
 
По данным представителя минздрава, всего в столице произошло около 15 взрывов рядом с избирательными участками. МВД, в свою очередь, сообщает, что 15 инцидентов произошло по всей стране, а не в столице, большинство из них с применением самодельных взрывных устройств.
 
 
Учитывая угрозы исламистов, более 50 тысяч правоохранителей задействованы для охраны порядка пяти тысяч избирательных участков.
 
Кроме того, некоторые из избирательных участков в стране открылись с опозданием, другие - не открылись вообще. От избирателей и кандидатов уже поступали жалобы на длинные очереди к участкам, недостаток бюллетеней для голосования и проблемы с новыми устройствами для верификации избирателей.
 
В избирательной комиссии страны сообщили, что на тех участках, где наблюдались проблемы, избиратели смогут проголосовать также в воскресенье, 21 октября.
 
Напомним, до этого в Афганистане в результате теракта на предвыборном митинге в провинции Тахар погибли 22 человека. Еще 36 получили ранения. Бомба была заложена в мотоцикл, который взорвали неподалеку от толпы.
 
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Теги: Афганистан, Выборы, взрыв
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Источник: korrespondent.net

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