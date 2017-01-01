Шойгу говорит, что ИГИЛ в Сирии полностью побежден

Глава Минобороны РФ отметил, что всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тысяч боевиков.

В России говорят, что Исламского государства в Сирии больше нет vnews.agency

Террористическая группировка "Исламское государство" полностью разгромлена при поддержке России за три года боевых действий в Сирии, заявил в субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на пятом совещании министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу, сообщает ТАСС.

"Всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тыс. боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии", - сказал он.