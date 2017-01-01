Шойгу говорит, что ИГИЛ в Сирии полностью побежден
Глава Минобороны РФ отметил, что всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тысяч боевиков.
Террористическая группировка "Исламское государство" полностью разгромлена при поддержке России за три года боевых действий в Сирии, заявил в субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на пятом совещании министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу, сообщает ТАСС.
"Всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тыс. боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии", - сказал он.
Шойгу также заявил, что российские войска в Сирии поразили свыше 122 тысяч объектов террористов.
По оценке министра, к настоящему времени созданы все условия для возрождения Сирии как единого государства.
По данным ООН, почти 7 млн человек покинули Сирию из-за войны.
Напомним, что в августе лидер афганского крыла террористической организации Исламское государство Саад Архаби был убит в результате серии авиаударов.
В сентябре в Сирии сбили российский самолет-разведчик Ил-20.
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