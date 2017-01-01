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Шойгу говорит, что ИГИЛ в Сирии полностью побежден

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Глава Минобороны РФ отметил, что всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тысяч боевиков.
В России говорят, что Исламского государства в Сирии больше нет
В России говорят, что Исламского государства в Сирии больше нет
vnews.agency

Террористическая группировка "Исламское государство" полностью разгромлена при поддержке России за три года боевых действий в Сирии, заявил в субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на пятом совещании министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу, сообщает ТАСС.

"Всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тыс. боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии", - сказал он.
 
Шойгу также заявил, что российские войска в Сирии поразили свыше 122 тысяч объектов террористов. 
 
По оценке министра, к настоящему времени созданы все условия для возрождения Сирии как единого государства.
 
По данным ООН, почти 7 млн человек покинули Сирию из-за войны. 
 
Напомним, что в августе лидер афганского крыла террористической организации Исламское государство Саад Архаби был убит в результате серии авиаударов.
 
 
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Теги: Россия, Сирия, Шойгу, Конфликт в Сирии, ИГИЛ, Исламское государство, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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