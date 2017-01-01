Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Канаде девочка продала 30 пачек печенья в очереди за марихуаной

Комментариев: 0
9-летняя Элина Чайлдз из города Эдмонтон воспользовалась ажиотажем вокруг легализации марихуаны в стране.
Предприимчивая канадская девочка
Предприимчивая канадская девочка
CBC

Девочка-скаут конвертировала ажиотаж вокруг легализации марихуаны в Канаде в реальную прибыль, она пошла продавать печенье в очереди перед магазином с каннабисом, пишет CBC.

9-летняя Элина Чайлдз из города Эдмонтон пришла к одному из таких магазинов и продавала посетителям печенье. За 40 минут она сумела реализовать 30 коробок на сумму 120 долларов.
 
Вырученные деньги пошли в скаутскую организацию Girl Guides.
 
"Меня поразило, как быстро они [коробки] закончились", - сказал Синд Чэндс, отец Элины: "Даже люди в автомобилях, проезжавших по проспекту, останавливались, опускали стекла и просили печенье".
 
 
Напомним, 17 октября в Канаде вступил в силу закон, который легализует марихуану в рекреационных целях. В тот же день по всей стране открылись первые магазины, в которых можно ее купить. Очереди к ним выстроились внушительные.
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Канада, марихуана, конопля
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь