На Тайване прошел массовый митинг
Тысячи сторонников независимости Тайваня от КНР вышли в субботу, 20 октября, на массовую демонстрацию в Тайбэе. Об этом пишет Taiwan New.
Организаторы мероприятия заявили о присутствии более 130 тыс. участников.
Как сообщает тайваньское Центральное информационное агентство, манифестанты высказали озабоченность по поводу растущих, по их мнению, угроз со стороны Пекина.
Митингующие выступили с призывом о проведении на острове референдума по вопросу самоопределения.
Cмотрите фотогалерею: На Тайване прошел массовый митинг
Ранее сообщалось, что в ходе протестного шествия в столице Франции произошли столкновения.
Также сообщалось, что около 10 тысяч представителей профсоюзов вышли 28 сентября на акции протеста в бельгийской столице Брюсселе. Они выступают против реформы, касающейся отпусков по болезни для чиновников.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet