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На Тайване прошел массовый митинг

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Митингующие собрались перед штаб-квартирой правящей Демократической прогрессивной партии. Они требовали провести референдум о независимости от Китая.
На Тайване прошел массовый митинг сторонников независимости острова
На Тайване прошел массовый митинг сторонников независимости острова

Тысячи сторонников независимости Тайваня от КНР вышли в субботу, 20 октября, на массовую демонстрацию в Тайбэе. Об этом пишет Taiwan New.

Организаторы мероприятия заявили о присутствии более 130 тыс. участников.

Как сообщает тайваньское Центральное информационное агентство, манифестанты высказали озабоченность по поводу растущих, по их мнению, угроз со стороны Пекина.

Митингующие выступили с призывом о проведении на острове референдума по вопросу самоопределения.

 

 

Ранее сообщалось, что в ходе протестного шествия в столице Франции произошли столкновения.

Также сообщалось, что около 10 тысяч представителей профсоюзов вышли 28 сентября на акции протеста в бельгийской столице Брюсселе. Они выступают против реформы, касающейся отпусков по болезни для чиновников.

 

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Теги: митинг, Тайвань, Китай, фото, независимость, референдум, КНР, митинги
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Источник: korrespondent.net

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