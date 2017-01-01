В центре Лондона собрались тысячи людей с требованием провести второй референдум по выходу Великобритании из Евросоюза.

В центре Лондона в субботу, 20 октября, собрались тысячи людей с требованием провести второй референдум по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом пишет The Independent.

Ожидается, что субботний протест станет крупнейшим собранием людей, которые требуют провести референдум по финальному соглашению с ЕС и крупнейшим протестом противников Brexit за последние 2 года.

Организаторы марша ожидают участия более 100 тысяч человек. Среди присутствующих - большое количество молодежи.

Cмотрите фотогалерею: В Лондоне требуют нового референдума по Brexit

Напомним, 23 июня в Лондоне около 50 тысяч британцев вышли на митинг за новый референдум по Brexit.

Ранее сообщалось, что соглашение об отношениях Евросоюза с Великобританией после Brexit готово на 90%, однако шансы, что его вообще не заключат, остаются.

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