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В Лондоне требуют нового референдума по Brexit

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В центре Лондона собрались тысячи людей с требованием провести второй референдум по выходу Великобритании из Евросоюза.
В центре Лондона собрались тысячи людей
В центре Лондона собрались тысячи людей

В центре Лондона в субботу, 20 октября, собрались тысячи людей с требованием провести второй референдум по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом пишет The Independent.

Ожидается, что субботний протест станет крупнейшим собранием людей, которые требуют провести референдум по финальному соглашению с ЕС и крупнейшим протестом противников Brexit за последние 2 года.

Организаторы марша ожидают участия более 100 тысяч человек. Среди присутствующих - большое количество молодежи.

 

 

Напомним, 23 июня в Лондоне около 50 тысяч британцев вышли на митинг за новый референдум по Brexit.

Ранее сообщалось, что соглашение об отношениях Евросоюза с Великобританией после Brexit готово на 90%, однако шансы, что его вообще не заключат, остаются.

 

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Теги: Британия, митинг, Лондон, фото, референдум, митинги, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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