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В Хорватии протестуют против повышения пенсионного возраста

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В Загребе проходит митинг против решения правительства повысить пенсионный возраст до 67 лет.
В Загребе проходит митинг
В Загребе проходит митинг

В столице Хорватии Загребе в субботу, 20 октября, проходит митинг против решения правительства повысить пенсионный возраст до 67 лет, а также уменьшить пенсии тем, кто будет выходить на пенсию раньше срока. Об этом сообщает Reuters.

Профсоюзы пообещали добиваться всенародного референдума, если парламент проголосует за пенсионную реформу. На сегодня в Хорватии пенсионный возраст наступает в 65 лет.

Лидеры профсоюзов отметили, что хорваты часто уходят с работы по состоянию здоровья или по решению начальства, которое избавляется от пожилых сотрудников. Они подчеркнули, что продолжительность жизни хорватов короче, чем во многих странах ЕС.

 

 

Напомним, 20 октября в Лондоне тысячи людей требуют провести второй референдум по выходу Великобритании из Евросоюза.

Также сообщалось, что тысячи сторонников независимости Тайваня от КНР вышли на массовую демонстрацию.

 

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Теги: митинг, протесты, Хорватия, фото, протест, профсоюз, митинги, пенсионная реформа, профсоюзы, Пенсионный возраст, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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