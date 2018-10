В Лондоне 700 тысяч требовали новый референдум

В Лондоне состоялся самый масштабный, по оценкам организаторов, марш, посвященный вопросу о выходе Британии из Евросоюза, сообщает BBC.

Его участники потребовали от властей провести еще один референдум по поводу "заключительной сделки Brexit". Такое голосование исключила премьер-министр королевства Тереза Мэй.

Участники марша несли плакаты и транспаранты с лозунгами "Brexit крадет мое будущее". Было много молодых семей, некоторые из них пришли с детьми.

Мероприятие было организовано членами кампании People's Vote, которые призывают к общественному голосованию по заключительной сделке между Великобританией и ЕС.

Aerial footage shows 'hundreds of thousands' of people attending protest in London calling for a referendum on the final #Brexit deal https://t.co/zWgMYVnpr2 pic.twitter.com/xRCb3fLt6R