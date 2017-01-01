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В Лондоне 700 тысяч требовали новый референдум

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Митингующие призывают к общественному голосованию по заключительной сделке между Великобританией и ЕС.
В Британии хотят пересмотреть сделку с ЕС
В Британии хотят пересмотреть сделку с ЕС

В Лондоне состоялся самый масштабный, по оценкам организаторов, марш, посвященный вопросу о выходе Британии из Евросоюза, сообщает BBC.

Его участники потребовали от властей провести еще один референдум по поводу "заключительной сделки Brexit". Такое голосование исключила премьер-министр королевства Тереза Мэй.

Участники марша несли плакаты и транспаранты с лозунгами "Brexit крадет мое будущее". Было много молодых семей, некоторые из них пришли с детьми.

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Мероприятие было организовано членами кампании People's Vote, которые призывают к общественному голосованию по заключительной сделке между Великобританией и ЕС.


По оценкам организаторов, в акции приняли участие 700 тысяч человек. В Скотланд-Ярде, комментируя масштабы митинга, заявили, что пока "оценить размеры толпы не смогли".

Ранее немеций канцлер Ангела Меркель публично оскорбила премьера Британии Терезу Мэй, не пожав ей руку на неформальном саммите в Зальцбурге. Поводом для этого, вероятно, стал провал третьего раунда переговоров по Brexit.

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Теги: Британия, митинг, видео, фото, марш, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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