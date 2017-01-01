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В Венесуэле задержали украинца за перевозку 147 кг кокаина

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Среди задержанных на судне также были трое граждан России, три венесуэльца и 13 граждан Филиппин.
На судне нашли 147 килограммов кокаина
На судне нашли 147 килограммов кокаина
elcooperante.com

В Венесуэле задержали 20 человек за транспортировку кокаина, сообщает портал Cooperante со ссылкой на прокуратуру страны.

На судне Jose Progress, которое было задержано в заливе Хосе Антонио Ансоатеги, нашли 147 килограммов кокаина.

По данным портала, среди задержанных есть один украинец, трое граждан России, три венесуэльца и 13 граждан Филиппин.

В Cooperante также рассказали, что судно под испанским флагом направлялось в бельгийский Гент.

Ранее сотрудники полиции и СБУ пресекли деятельность группы наркодельцов из пяти человек, которые выращивали селективные сорта наркосырья и изготавливали из него крупные партии наркосредств.

 

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Теги: Венесуэла, кокаин, украинцы, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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