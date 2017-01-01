Кандидат в президенты раздавал косяки на митинге за легализацию

Сотрудники правоохранительных органов задержали грузинского политика за незаконные действия.

В парке Деда эна в Тбилиси на фестивале, участники которого выступали за легализацию в Грузии марихуаны, задержали 11 человек, в том числе кандидата в президенты Зураба Джапаридзе, сообщает Грузия-Онлайн 20 октября.

Незадолго до задержания, как отмечается, Джапаридзе начал раздавать присутствующим самокрутки, предположительно, с марихуаной.

Сам политик, выступая перед участниками фестиваля с такой сигаретой в руках, по данным Agenda.ge, сообщал, что "ждет реакции полиции, поскольку его действия незаконны".

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Сотрудники правоохранительных органов, как указывает портал, отреагировали оперативно - он был задержан спустя несколько минут.

Его отпустили после шестичасового допроса.

10 октября сообщалось, что парламент Грузии на два месяца отложил обсуждение правительственного законопроекта о легализации конопли.

17 октября Канада стала второй страной мира после Уругвая и первой страной "большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану.

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