Пилоты рухнувшего в Азовское море самолета Л-39 погибли

В течение минувшего дня спасатели осуществляли извлечение найденных фрагментов из воды. Работы будут продолжены.

Погибли оба летчика российского учебного самолета Л-39, упавшего в Азовское море. Об этом сообщил вечером в субботу, 20 октября, Интерфакс со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

"По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что в течение минувшего дня осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды.

"Для подъема крупных обломков фюзеляжа самолета в район проведения поисковой операции направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота, оборудованный подъёмным механизмом и способный обеспечивать водолазные спуски", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что утром в воскресенье поисковые работы на месте крушения самолета будут продолжены.

Напомним, 18 октября самолет Л-39 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края РФ. Он упал в Азовской море.

На следующий день спасатели нашли самолет под водой без экипажа.

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