Возле Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в море Сулавеси у побережья филиппинского острова Минданао в 154 км юго-восточнее города Генерал Сантос. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН в воскресенье, 21 октября.
По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 21:51 по Киеву в субботу землетрясения имел координаты 5.38 градуса северной широты и 126.45 градуса восточной долготы.
Эпицентр находился на глубине 87 километров. Угроза цунами не объявлялась.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
Ранее на этой неделе в Тихом океане близ островного государства Соломоновы острова зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,8. Землетрясение произошло в 36 километрах от острова Утупуа.
А 15 октября в Азовском море зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился в 58 километрах от Бердянска.
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