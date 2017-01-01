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В Нигерии в столкновениях мусульман и христиан погибли 55 человек

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Конфликт с многочисленными жертвами начался на рынке между мусульманскими и христианскими грузчиками.
Столкновения в городе Касуван Магани
Столкновения в городе Касуван Магани
post-nigeria.com

На севере Нигерии в городе Касуван Магани в штате Кадуна произошли столкновения между мусульманами и христианами, в ходе которых погибли 55 человек. Об этом сообщило AFP в субботу, 20 октября.

Отмечается, что беспорядки были спровоцированы конфликтом между христианскими и мусульманскими грузчиками на местном рынке в четверг. Тогда погибли два человека и только оперативное вмешательство полиции позволило остановить большее количество жертв.

Но в ночь на пятницу молодые христиане из этнической группы адара организовали группы и сожгли несколько домов мусульман, после чего началась новая волна беспорядков между двумя общинами.

Полиция задержала 22 человека. Правительство штата Кадуна также ввело круглосуточный комендантский час в Касуван Магани.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари осудил произошедшее. Он призвал лидеров общин принять участие в регулярном диалоге, чтобы предотвратить подобные конфликты в будущем.

Ранее в Нигерии в возник конфликт между крестьянами из народности биром и кочевниками фульбе. Тогда за неделю погибли более 200 человек.

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Теги: беспорядки, Нигерия, жертвы, христиане, мусульмане, столкновения
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Источник: korrespondent.net

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