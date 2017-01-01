В Польше поймали сома-гиганта

Рыбак считает, что "вычислил", где ловится самая крупная рыба.

Житель польского города Тыхы Шимон Нововейский выловил рекордного 100-килограммового сома.

Уловом рыбак похвастался в соцсетях.

Сом весит более 100 кг и имеет 260 см в длину. Как сказал рыбак, он долго боролся с рыбой при помощи профессионального рыбацкого снаряжения.

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Рыбак решил, что его рекорду способствовала теплая вода. По его мнению, именно она, благодаря близлежащей электростанции, способствует росту больших рыб.

Согласно имеющимся данным, это самый большой сом, выловленный в Польше в истории. Местом его нахождения был Рыбницкий залив на юге страны.

Рыбку поймали в Рыбницком заливе на юге страны facebook.com/szymon.apteka

Сома-рекордсмена выловил Шимон Нововейский facebook.com/szymon.apteka

Как сообщалось 9 сентября, старшего егеря в Чернобыльской зоне задержали за браконьерство. Его застали с поличным, когда он ловил рыбу с помощью электроудочки и при этом выловил 46 сомов, а так же другие виды рыбы, общим весом более 700 килограмм.