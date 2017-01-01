В Кузбассе мужчина расстрелял своих сыновей из дробовика

У стрелка были психические проблемы.

В поселке Пача Яшкинского района Кемеровской области России в воскресенье, 21 октября, около 10:00 мужчина расстрелял двух жителей поселка из дробовика, после чего покончил с собой. .

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Погибшие приходились убийце сыновьями — родным и приёмным.

СК РФ официально подтвердил факт инцидента. Как уточнили в региональном управлении ведомства, 68-летний мужчина произвел выстрел в приемного 42-летнего сына, а затем - в родного 31-летнего.



“После чего выехал на берег реки и совершил суицид“, - добавили в СК.



На месте происшествия сейчас работают следователи. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье “Убийство двух и более лиц“.

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“Мужчина на велосипеде, вооруженный дробовиком, стрелял в местных жителей. Двое убитых, о раненых пока не сообщается. В одного из убитых было совершено пять выстрелов“, – рассказали жители поселка, сохранившие анонимность.

Источник в экстренных службах Кемеровской области сообщил корреспонденту VSE42.Ru подробности о смертельной стрельбе в поселке Пача.

“У стрелка были психические проблемы, кроме того ранее он был неоднократно судим за преступления насильственного характера. Причиной убийства стал застарелый конфликт. Семья являлась неблагополучной – отец и один из сыновей имели судимости, другой сын тоже имел плохую характеристику. Погибшие были совершеннолетними“, – сообщил источник.

Примечательно, что жертвы проживали в разных домах. Сначала стрелок приехал к одному из сыновей и застрелил его, а после “навестил“ второго.

Как сообщалось, деньги на собственное оружие и боеприпасы, примененные во время нападения на колледж в Керчи, главный подозреваемый Владислав Росляков украл у своей бабушки.