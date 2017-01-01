"Второй Чернобыль": В России горит металлургический завод

На заводе Электроцинк есть угроза взрыва.

В здании могут находиться емкости с серной кислотой скриншот

В российском Владикавказе горит металлургический завод Электроцинк.

Об этом сообщает МЧС РФ.

Площадь горения - 4,5 тыс кв м. Пожар начался ночью в цехе электролиза.

“Площадь пожара возросла до 4,5 тысячи квадратных метров. На предприятии сохраняется угроза взрыва, в связи с чем пожарные были выведены из здания, тушение возгорания производится с улицы“, - сказано в сообщении.

Читай также: В Сети показали новые последствия химвыброса в Армянске

При ликвидации огня уже погиб пожарный, еще трое пострадали. В настоящее время с огнем борются 50 человек, привлечено 18 единиц техники Из соседнего региона, Кабардино-Балкарии, на помощь был направлен пожарный поезд. Причина ЧП устанавливается.

Местные жители в социальных сетях напуганы угрозой взрыва и выбросов вредных веществ в атмосферу. Звучат голоса, что последствия возможного взрыва могут быть сравнимы с катастрофой на Чернобыльской атомной станции - завод известен как очень вредное производство.

Ситуацию усугубляет то, что в здании могут находиться емкости с серной кислотой.

Стоит отметить, Электроцинк - предприятие цветной металлургии РФ, крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии. Производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, сплавы.

Как сообщалось, в августе на оборонном заводе в РФ произошел взрыв.