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Лондон поддержал США в выходе из договора о РСМД

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Российская сторона превратила ракетный договор в "насмешку", считает глава британского военного ведомства Гэвин Уильямсон.
Глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон
Глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон

Великобритания поддерживает решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) с Россией. Об этом сказал министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, сообщает Financial Times в воскресенье, 21 октября.

"Наш близкий и долговременный союзник это, конечно, Соединенные Штаты, и мы решительно поддерживаем США в том, чтобы настойчиво донести ясный сигнал: России следует уважать обязательства по договору, который она подписала", - сказал британский министр.

По мнению Уильямсона, российская сторона превратила договор о РСМД в "насмешку".

"Это Россия его нарушила, и это России нужно навести у себя порядок", - добавил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.

Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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Теги: Россия, США, Лондон, ракеты, договор, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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