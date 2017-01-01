Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Израиль открывает границу с сектором Газа

Комментариев: 0
Министерство обороны Израиля откроет КПП Эрез и "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа. Их закрывали после ракетных обстрелов из Газы.
КПП Керем-Шалом
КПП Керем-Шалом
dw.de

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман поручил открыть контрольно-пропускные пункты Эрез и Керем-Шалом на границе с сектором Газа. Об этом сообщили в воскресенье, 21 октября, сразу несколько информационных агентств со ссылкой на заявление израильского министерства.

В Минобороны решение открыть КПП объясняют тем, что число инцидентов с применением насилия в секторе Газа в последнее время уменьшилось. Возобновление поставок топлива, которое было закуплено для Газы на деньги Катара, в министерстве обсудят позднее.

Отеметим, КПП Керем-Шалом используется для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов, КПП Эрез - для прохода людей. Израиль закрыл их 17 октября после ракетных обстрелов из Газы.

Авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа

Ранее Израиль закрывал КПП Эрез с 5 по 13 сентября, а КПП Керем-Шалом - месяц до 15 августа.

Источник: Русская служба DW

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Израиль, сектор Газа, граница, закрытие, КПП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь