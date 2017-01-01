Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Тайване потерпел крушение поезд: Около 20 погибших

Комментариев: 0
Всего в поезде находились 310 человек.
На Тайване потерпел крушение поезд: Около 20 погибших
© scmp.com
Фото 1/5
  • Пострадавшие также могут находиться еще под завалами
  • Пострадавшие также могут находиться еще под завалами
  • Пострадавшие также могут находиться еще под завалами
  • Пострадавшие также могут находиться еще под завалами
  • Пострадавшие также могут находиться еще под завалами
На Тайване потерпел крушение поезд: Около 20 погибших
Пострадавшие также могут находиться еще под завалами
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

На Тайване поезд следовал из Шулинского района Тайбэя в Тайдун. В результате аварии по меньшей мере 17 человек погибли и еще десятки пострадали.

Об этом сообщает BBC.

По предварительным данным, поезд сошел с рельсов в 70 км от Тайбэя. Власти заявляют, что ранения получили по меньшей мере 80 человек из 310 пассажиров, находившихся в поезде.

Читай также: В Марокко сошел с рельсов поезд, есть жертвы

Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что еще 30 человек могут оказаться под обломками. На место аварии прибыли аварийные медики, пожарные и армия, помогающие пострадавшим на месте происшествия.

Как сообщалось 19 октября, поезд сошел с рельсов и въехал в ромское поселение в Ужгороде.

Поделись:
Теги: авария. поезд, Тайвань
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь