На Тайване потерпел крушение поезд: Около 20 погибших

Всего в поезде находились 310 человек.

Пострадавшие также могут находиться еще под завалами

На Тайване поезд следовал из Шулинского района Тайбэя в Тайдун. В результате аварии по меньшей мере 17 человек погибли и еще десятки пострадали.

Об этом сообщает BBC.

По предварительным данным, поезд сошел с рельсов в 70 км от Тайбэя. Власти заявляют, что ранения получили по меньшей мере 80 человек из 310 пассажиров, находившихся в поезде.

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Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что еще 30 человек могут оказаться под обломками. На место аварии прибыли аварийные медики, пожарные и армия, помогающие пострадавшим на месте происшествия.

Как сообщалось 19 октября, поезд сошел с рельсов и въехал в ромское поселение в Ужгороде.