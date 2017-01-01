На Тайване потерпел крушение поезд: Около 20 погибших
Всего в поезде находились 310 человек.
На Тайване потерпел крушение поезд: Около 20 погибших
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На Тайване потерпел крушение поезд: Около 20 погибших
Пострадавшие также могут находиться еще под завалами
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На Тайване поезд следовал из Шулинского района Тайбэя в Тайдун. В результате аварии по меньшей мере 17 человек погибли и еще десятки пострадали.
Об этом сообщает BBC.
По предварительным данным, поезд сошел с рельсов в 70 км от Тайбэя. Власти заявляют, что ранения получили по меньшей мере 80 человек из 310 пассажиров, находившихся в поезде.
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Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что еще 30 человек могут оказаться под обломками. На место аварии прибыли аварийные медики, пожарные и армия, помогающие пострадавшим на месте происшествия.
Как сообщалось 19 октября, поезд сошел с рельсов и въехал в ромское поселение в Ужгороде.