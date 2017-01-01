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Италия усилила границу с Францией из-за мигрантов

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В Италии к альпийскому муниципалитету Клавьере на границе с Францией прислали патрульную полицию.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини приказал усилить охрану на границе с Францией, из-за спора с французскими властями. Об этом написал Сальвини в своем Twitter в воскресенье, 21 октября.

Он приказал направить отряды полиции в Клавьере, альпийский муниципалитет, который граничит с Францией, ссылаясь на спор с французскими властями из-за возвращения мигрантов в Италию.

"Обновление по Клавьере, больше никаких глупостей! Я послал патрули", - написал Сальвини.

До этого он опубликовал видео, на котором французская полиция высаживает предполагаемых нелегалов на итальянской стороне границы в Клавьере, а затем уезжает.

Сальвини попросил объяснений от президента Франции Эммануэля Макрона по поводу данного инцидента.

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Ранее правительство Германии продлило действие контроля на границе с Австрией еще на полгода - до 11 мая 2019 года.

 

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Теги: Италия, Франция, граница, полиция, мигранты, нелегальная миграция, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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