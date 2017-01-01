Италия усилила границу с Францией из-за мигрантов
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини приказал усилить охрану на границе с Францией, из-за спора с французскими властями. Об этом написал Сальвини в своем Twitter в воскресенье, 21 октября.
Он приказал направить отряды полиции в Клавьере, альпийский муниципалитет, который граничит с Францией, ссылаясь на спор с французскими властями из-за возвращения мигрантов в Италию.
"Обновление по Клавьере, больше никаких глупостей! Я послал патрули", - написал Сальвини.
До этого он опубликовал видео, на котором французская полиция высаживает предполагаемых нелегалов на итальянской стороне границы в Клавьере, а затем уезжает.
++ Video incredibile! Condividi il pi`u possibile! ++— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 октября 2018 г.
Girato questa mattina a Claviere, sul confine Italia-Francia. Anche questa auto della polizia francese aveva sbagliato strada???
Macron, rispondi! pic.twitter.com/7qeLmwO2NL
Сальвини попросил объяснений от президента Франции Эммануэля Макрона по поводу данного инцидента.
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