Выросло число жертв и пострадавших при аварии поезда на Тайване

Поезд следовал из Тайбэя в Тайдун. Сообщается, что всего с рельсов сошли пять из восьми вагонов.

Причины аварии пока не выяснены NC

Число пострадавших в результате схода с рельсов поезда на Тайване возросло со 126 до 171 человека, количество погибших увеличилось до 22. Как сообщает Центральное новостное агентство острова, поезд следовал из Тайбэя в Тайдун. С рельсов сошли пять из восьми вагонов.

На момент аварии в составе находились 310 человек, 80 из них в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что еще 30-40 пассажиров могут быть заблокированы в поезде. Причины аварии пока не выяснены.

К месту аварии направлены пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь распорядилась направить к месту 120 военных.

Ранее вблизи индийского города Амритсар, штат Пенджаб, поезд наехал на группу людей - погибли как минимум 50 человек.

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