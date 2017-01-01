Эрдоган расскажет о расследовании убийства Хашогги

Турецкий президент пообещал 23 октября раскрыть детали гибели журналиста в саудовском консульстве.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 23 октября озвучит подробности расследования убийства в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамала Хашогги. Об этом информирует государственное агентство Anadolu в воскресенье, 21 октября.

"Я расскажу о деле Джамала Хашогги на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития", – сказал Эрдоган.

Он также отметил, что 2 октября, в день предполагаемого убийства Хашогги, из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда прибыла группа из 15 человек.

"Интересно также: на каком именно основании власти Саудовской Аравии арестовали 18 человек в рамках расследования инцидента? Все эти вопросы требуют прояснения", – считает турецкий президент.

Напомним, Саудовская Аравия после почти трех недель молчания признала, что Джамаль Хашогги был убит в Стамбуле. Как заявила генпрокуратура в саудовской столице Эр-Рияде, в консульстве произошла "драка", которая привела к смерти журналиста. Турецкие и американские СМИ сообщили, что Хашогги был убит специальным отрядом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet