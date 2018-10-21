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Германия отреагировала на выход США из ракетного договора

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Договор о ликвидации РСМД является "важным элементом контроля", заявляют в правительстве ФРГ. В Берлине недовольны решением Трампа выйти из договора.
Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер
Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер
Getty Images

Правительство ФРГ "сожалеет" в связи с решением президента США Дональда Трампа разорвать с Россией договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Как заявила представитель правительства Ульрике Деммер в воскресенье, 21 октября, договор о ликвидации РСМД является "важным элементом контролем над оружием" и "особенно служит" европейским интересам.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас охарактеризовал также решение Трампа как "достойное сожаления". Позиция Белого дома ставит перед ФРГ и Европой "трудные вопросы", заявил Мас. Он назвал соглашение о РСМД "стержнем европейской структуры безопасности".

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Ранее Великобритания поддержала решение Трампа о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) с Россией. 

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Россия, США, Германия, ракета, Берлин, ракеты, договор, политика
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    21.10.2018, 20:54
Оценка:  0
Letohradek
РФ не выдержит гонки вооружения и рассыпется как СССР.
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