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Сотни мигрантов штурмуют испанский анклав на севере Африки

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Один африканский мигрант погиб и трое других получили травмы в ходе штурма пограничного забора.
Около 200 мигрантам удалось прорваться через семиметровый металлический барьер
Около 200 мигрантам удалось прорваться через семиметровый металлический барьер
AFP

В Северной Африке сотни мигрантов начали штурм границы между испанским анклавом Мелилья и Марокко. Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 21 октября.

По данным издания, в результате штурма один африканский мигрант погиб, еще 3 получили травмы. Всего в штурме приняли участие около 300 человек.

По данным СМИ, около 200 мигрантам удалось прорваться через семиметровый металлический барьер. Их отвезли в приемный центр, где был начат процесс их идентификации.

Италия усилила границу с Францией из-за мигрантов

Ранее мексиканская полиция остановила около пяти тысяч мигрантов из Гондураса, которые пытались прорвать кордон между Гватемалой и Мексикой на пути в США.

 

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Теги: Испания, Африка, нелегалы, граница, забор, мигранты, нелегальная миграция, штурм, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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