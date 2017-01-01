Симомура в 2008 году получил Нобелевскую премию в соавторстве с американскими химиком китайского происхождения Роджером Тсиеном.

Японско-американский химик Осаму Симомура, получивший в 2008 году Нобелевскую премию по химии за открытие и развитие использования зеленого флуоресцентного белка (ЗФБ), широко применяемого в молекулярной и клеточной биологии. Химик скончался на 91 году жизни в пятницу, 19 октября, сообщает NHK.

"В японском Нагасаки на 91 году жизни от естественных причин умер лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура", - говорится в сообщении.

Симомура родился в японском городе Фукутияма (префектура Киото). В 1958 году получил диплом магистра, в 1960 году защитил диссертацию. В этом же году переехал в США.

Работал в Нагойском и Бостонском университетах. В 2008 году получил Нобелевскую премию в соавторстве с американскими химиком китайского происхождения Роджером Тсиеном и нейробиологом Мартином Чалфи.

Ранее лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман скончался в США.

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