Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Индии стая обезьян убила мужчину кирпичами

Комментариев: 1
Мужчина пошел в лес собрать хворост и был убит стаей обезьян, которое закидали его кирпичами.
Обезьяны убили мужчину в Индии
Обезьяны убили мужчину в Индии
Getty Images


Обезьяны насмерть закидали 72-летнего мужчину кирпичами в Индии, сообщает в воскресенье, 21 октября, Sky News.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Тикри в штате Уттар-Прадеш. Мужчина собирал сухие ветки, когда набрел на группу обезьян. Животные стали сбрасывать на него кирпичи, которые набрали в заброшенном здании.

Индиец скончался от травм, полученных в результате ударов камней по голове и груди.

Напомним, ранее в Индии обезьяна взяла в заложники маленького ребенка. На Шри-Ланке пенсионерка умерла от удара кокосом, который в нее бросила обезьяна.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Обезьяны, смерть, Индия, обезьяна, убийство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Колишнiй-скідняк    22.10.2018, 00:16
Оценка:  -1
Колишнiй-скідняк
На Украине был похожий случай! Там обезьяны закидали беркутовцев камнями из брусчатки.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь