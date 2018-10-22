В Индии стая обезьян убила мужчину кирпичами

Мужчина пошел в лес собрать хворост и был убит стаей обезьян, которое закидали его кирпичами.



Обезьяны насмерть закидали 72-летнего мужчину кирпичами в Индии, сообщает в воскресенье, 21 октября, Sky News.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Тикри в штате Уттар-Прадеш. Мужчина собирал сухие ветки, когда набрел на группу обезьян. Животные стали сбрасывать на него кирпичи, которые набрали в заброшенном здании.

Индиец скончался от травм, полученных в результате ударов камней по голове и груди.

Напомним, ранее в Индии обезьяна взяла в заложники маленького ребенка. На Шри-Ланке пенсионерка умерла от удара кокосом, который в нее бросила обезьяна.

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