Турция предоставила госзащиту невесте убитого журналиста

Турецкие власти предоставили невесте убитого журналиста Джамаля Хашукджи государственную защиту.



Власти Турции предоставили государственную защиту невесте убитого журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз, сообщает Hurriyet со ссылкой на источник.

"Власти Турции обеспечат девушке будет обеспечена круглосуточную охрану" – говорится в сообщении.

Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после того, как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Полиция предполагала, что он был убит на территории консульства. Турецкие специалисты обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.

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