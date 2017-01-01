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Турция предоставила госзащиту невесте убитого журналиста

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Турецкие власти предоставили невесте убитого журналиста Джамаля Хашукджи государственную защиту.
Журналист Джамаль Хашукджи с невестой Хатидже Дженгиз
Журналист Джамаль Хашукджи с невестой Хатидже Дженгиз
hurriyet.com.tr


Власти Турции предоставили государственную защиту невесте убитого журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз, сообщает Hurriyet со ссылкой на источник.

"Власти Турции обеспечат девушке будет обеспечена круглосуточную охрану" – говорится в сообщении.

Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после того, как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Полиция предполагала, что он был убит на территории консульства. Турецкие специалисты обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.

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Теги: Саудовская Аравия, Турция, журналист, убийство, охрана
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Источник: korrespondent.net

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