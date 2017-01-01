В США во время вечеринки в доме провалился пол

Во время вечеринки в Южной Каролине обрушился пол. В результате в подвал провалились 30 человек.



Около 30 человек провалились под пол и получили травмы во время вечеринки в ночном клубе в городе Клемсон (штат Южная Каролина). Об этом в воскресенье, 21 октября, сообщает Daily Mail. Видео опубликовано на YouTube.



На кадрах видно, как посетители энергично танцуют под музыку и прыгают, а через несколько секунд под ними проваливается пол. Клуб располагался на первом этаже здания, под полом было подвальное помещение.



Пострадавших доставили в больницы. После происшествия все жители комплекса были эвакуированы, но вскоре им разрешили вернуться в свои дома.







Напомним, ранее в Киеве в жилом доме обвалился балкон второго этажа. В Индонезии в результате обрушения части здания начальной школы погибли 20 человек.

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