Власти Египта продлили режим чрезвычайного положения

Египетские депутаты продлил действие чрезвычайного положения в стране еще на три месяца – до середины января 2019 года.



Парламент Египта проголосовал за продление режима чрезвычайного положения в стране, сообщает Reuters.

Так, депутаты продлил действие чрезвычайного положения в Египте еще на три месяца. Такое решение позволит египетским спецслужбам вплоть до середины января "принимать меры, необходимые для того, чтобы противостоять опасностям терроризма и препятствовать его финансированию, а также оберегать безопасность во всех районах страны".

Как сообщал Корреспондент.net, режим чрезвычайного положения в Египте был введен в апреле 2017 года, после двух взрывов в храмах, в результате которых погибло более 40 человек. С того времени такой режим в Египте регулярно продлевают.

Ранее МИД Украины призвал граждан страны отказаться от поездок в Египет в связи с высоким уровнем террористической угрозы.

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