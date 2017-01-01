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Выборы в Польше: побеждает партия Качиньского

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По этим данным экзит-поллов, партия Право и справедливость Ярослава Качиньского набрала 32,3 процента голосов избирателей.
Глава правящей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский
Глава правящей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский


Правящая национал-консервативная партия Право и справедливость Ярослава Качиньского лидирует на местных выборах в Польше, набрав 32,3% голосов. Таковы результаты экзит-полла, проведенного исследовательским центром Ipsos, сообщают местные СМИ.

Политической силе удалось улучшить результаты четырехлетней давности – тогда ее поддержали 26,9% избирателей.

По данным опроса, за коалицию центристских оппозиционных партий – Гражданская платформа и Новочесна отдали голоса 24,7% поляков.

Качиньский отметил, что результат является хорошей предпосылкой для парламентских выборов, которые должны состояться в Польше в 2019 году.

21 октября в Польше прошли всеобщие выборы депутатов городских, сельских и воеводских советов, а также глав районных администраций, бургомистров и мэров. Явка избирателей составила 51,3%. Принять участие в выборах имели право 30 миллиона человек.

Напомним, ранее Качиньский заявлял, что отношения Польши и Украины под вопросом. По его словам, они зависят от позиции последнего по историческим вопросам. Кроме того, в Польше предлагали приравнять украинский национализм к нацизму.

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Теги: Польша, Выборы, местные выборы, Качиньский
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Источник: korrespondent.net

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