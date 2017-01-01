Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СМИ назвали причину смерти убитого саудовского журналиста

Комментариев: 0
Журналист Джамаль Хашукджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в результате удушья.
Журналиста Джамаля Хашукджи задушили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле
Журналиста Джамаля Хашукджи задушили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи был убит в консульстве королевства в Стамбуле удушающим захватом, в который его взяли после попытки покинуть здание и позвать на помощь. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на саудовского чиновника.
 
По его словам, тело журналиста отдали местному сотруднику в Стамбуле, чтобы избавиться от него. Местонахождение тела Хашкаджи до сих пор неизвестно. 
 
"Расследование дела продолжается. Все 15 человек, прибывших в Стамбул, задержаны. У меня нет их имен в настоящее время", – сказал чиновник.
 
Напомним, Хашукджи писал для газеты The Washington Post и критиковал действия саудовских властей, он пропал 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист намеревался забрать документы для свадьбы. Его невеста, гражданка Турции Хатидже Дженгиз, ожидала жениха у ограды консульства.
 
Саудовская Аравия официально признала смерть журналиста 20 октября. В генпрокуратуре заявили, что в здании саудовского консульства произошел конфликт, повлекший смерть Хашукджи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Саудовская Аравия, смерть, Турция, журналист, убийство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь