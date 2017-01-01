Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Молдова передумала подавать заявку на членство в ЕС в 2019 году

Комментариев: 0
Власти Молдовы не намерены подавать заявку на вступление в Европейский Союз в первой половине 2019 года.
Молдова притормозила движение в ЕС
Молдова притормозила движение в ЕС
АР

Молдова не планирует подавать заявку на вступление в Европейский Союз в первой половине 2019 года. Об этом заявил спикер молдавского парламента Андриан Канду, сообщает в воскресенье, 21 октября, Укринформ.
 
"Начиная с 2017 года, в Евросоюзе произошли существенные перемены, в том числе из-за Brexit. ЕС сталкивается сегодня со многими проблемами и вызовами, поэтому и изменилась политика расширения Союза путем принятия новых членов. Нужно быть реалистами. Мы можем ожидать каких-то преференций со стороны Румынии во время ее председательства в ЕС, но говорить о подаче заявки на присоединение преждевременно", – сказал Канду. 
 
Спикер парламента Молдовы пообещал обсудить вопрос о подаче заявки на вступление в ЕС после выборов в Европарламент. Ранее ряд молдавских политиков заявляли о том, что в 2019 году Молдова будет подавать заявку на членство в ЕС.

Напомним, ранее в Молдове отложили голосование по евроинтеграции. Кроме того, Конституционный суд временно отстранил президента Молдовы Игоря Додона от исполнения обязанностей главы государства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Евросоюз, Молдова, Евроинтеграция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь