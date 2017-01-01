Тропический шторм Уилла в Тихом океане перерос в ураган

Набравший силу ураган Уилла достигнет побережья Мексики вечером 23 октября и будет сопровождаться сильными ливнями.

В Тихом океане тропический шторм Уилла усилился до урагана



Сформировавшийся в Тихом океане тропический шторм Уилла усилился до урагана. Об этом в воскресенье, 21 октября, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов

Набравший силу ураган Уилла находится в 400 км к юго-западу от муниципалитета Кабо Корриентес на западе Мексики и движется со скоростью 9 километров в час. При этом максимальная скорость ветра достигает 185 километров в час.

По прогнозам синоптиков, ураган достигнет побережья Мексики вечером 23 октября и будет сопровождаться сильными ливнями.

Напомним, 8 октября ураган Майкл достиг южного побережья США. Он принес мощные ветры и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям. По последним данным, жертвами урагана Майкл стали 36 человек.

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