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Тропический шторм Уилла в Тихом океане перерос в ураган

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Набравший силу ураган Уилла достигнет побережья Мексики вечером 23 октября и будет сопровождаться сильными ливнями.
В Тихом океане тропический шторм Уилла усилился до урагана
В Тихом океане тропический шторм Уилла усилился до урагана


Сформировавшийся в Тихом океане тропический шторм Уилла усилился до урагана. Об этом в воскресенье, 21 октября, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов

Набравший силу ураган Уилла находится в 400 км к юго-западу от муниципалитета Кабо Корриентес на западе Мексики и движется со скоростью 9 километров в час. При этом максимальная скорость ветра достигает 185 километров в час.

По прогнозам синоптиков, ураган достигнет побережья Мексики вечером 23 октября и будет сопровождаться сильными ливнями.

Напомним, 8 октября ураган Майкл достиг южного побережья США. Он принес мощные ветры и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям. По последним данным, жертвами урагана Майкл стали 36 человек.

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Теги: ураган, стихия, шторм, Тихий океан
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Источник: korrespondent.net

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