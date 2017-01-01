Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп поглумился с журналистов CNN

Комментариев: 0
Американский президент считает, что CNN может остаться не у дел после решения Facebook по фейковым новостям.
Трамп вновь раскритиковал CNN
Трамп вновь раскритиковал CNN
Getty Images


Президент США Дональд Трамп заявил, что телеканал CNN может "остаться не у дел" из-за активизации борьбы с фейковыми новостями в Facebook.

"Facebook только что заявил, что настроил систему для "чистки" самого себя от фейковых новостей. Значит ли это, что CNN останется не у дел?" – написал Трамп в Twitter.
 

Напомним, ранее Трамп назвал фейковые новости главным врагом США. Кроме того, он заявил, что СМИ, которые занимаются распространением фейковых новостей, исчезнут через семь лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СМИ, Трамп, CNN, Новости, фейк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь