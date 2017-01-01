Трамп поглумился с журналистов CNN

Американский президент считает, что CNN может остаться не у дел после решения Facebook по фейковым новостям.



Президент США Дональд Трамп заявил, что телеканал CNN может "остаться не у дел" из-за активизации борьбы с фейковыми новостями в Facebook.

"Facebook только что заявил, что настроил систему для "чистки" самого себя от фейковых новостей. Значит ли это, что CNN останется не у дел?" – написал Трамп в Twitter.



Facebook has just stated that they are setting up a system to “purge” themselves of Fake News. Does that mean CNN will finally be put out of business? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 октября 2018 г.

Напомним, ранее Трамп назвал фейковые новости главным врагом США. Кроме того, он заявил, что СМИ, которые занимаются распространением фейковых новостей, исчезнут через семь лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet