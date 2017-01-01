Мэй заявила о почти полной готовности Brexit

Премьер-министр Великобритании просит членов кабинета оказать поддержку ее плану выхода из Евросоюза.

Соглашение об условиях упорядоченного Brexit готово на 95%, полагает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Значительного прогресса удалось достичь по вопросам безопасности и транспорта, говорится в обращении Мэй к нижней палате парламента, обнародованном в ночь на понедельник, 22 октября.

Однако Мэй "может столкнуться с бунтом кабинета после того, как она в последнюю минуту призвала министров оказать ей поддержку", сообщает британское издание The Telegraph.

На выходных она в телефонных переговорах пыталась привлечь членов правительства на свою сторону, добиваясь большей сплоченности в партийных рядах по ее плану Brexit.

Ранее, 20 октября, более полумиллиона человек вышли в Лондоне на массовую акцию People's Vote March с требованием провести референдум об условиях выхода из состава Евросоюза. Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен поддержала акцию и идею провести еще один референдум, который предполагал бы возможность остаться в составе ЕС.

Источник: Русская служба DW

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