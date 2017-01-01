Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Торонто открыли мемориал жертвам Голодомора

Комментариев: 0
На церемонию открытия памятника пришли мэр Торонто Джон Тори, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.
Разместили мемориал недалеко от аэропорта Торонто
Разместили мемориал недалеко от аэропорта Торонто
twitter.com/kmorcos_

В канадском Торонто открылся мемориал жертвам Голодомора в Украине. Об этом сообщил руководитель отдела международного развития при посольстве Канады в Украине Карим Моркос в своем Twitter.

Как уточняет агентство Укринформ, на церемонию открытия памятника пришли мэр Торонто Джон Тори, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Скульптурная композиция памяти жертв Голодомора находится на территории Выставочной площади, недалеко от аэропорта Торонто и набережной озера Онтарио.

"Центральное место мемориала заняла скульптура украинского художника Петра Дроздовского Горькая память детства. Эта скульптура связывает мемориал в Торонто с другими подобными памятниками в Украине и других странах", – отмечает агентство.

Основную часть потраченной на мемориал суммы в размере $1,2 млн собрали представители украинской диаспоры.

Недавно мэр столицы американского штата Техас, города Остина, подписал документ о почтении памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине и признания этой трагедии геноцидом украинского народа.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Голодомор, памятники и монументы, Канада, фото, памятник, Голодомор 1932-1933, Торонто, монумент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь