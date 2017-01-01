Советник Трампа встретится с Лавровым и Путиным

Джон Болтон является советником Белого дома по вопросам национальной безопасности США.

От Болтона уточнения позиции Трампа по договору 1987 года EPA/UPG

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Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон 22 октября начинает двухдневный официальный визит в Российскую Федерацию. Во время своей поездки он встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Болтон прибывает в Москву на фоне сообщений американских СМИ, что Вашингтон намерен денонсировать Договор 1987 г. о ликвидации ядерных ракет среднего и меньшего радиуса действия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин примет Болтона, хотя "это не произойдет" 22 октября, в первый официальный день визита. Ожидается, что Болтон 22 октября встретится с Лавровым.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал агентству Интерфакс, что ожидает от Болтона "профессионального уточнения точного значения" позиции Трампа по договору 1987 года. Ранее Рябков заявил, что односторонний вывод США из этого соглашения будет "очень опасным" и приведет к "военно-техническому" ответу.

Кроме России, Болтон во время нынешней поездки посетит Азербайджан, Грузию и Армению.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Американский лидер обвинил Россию в нарушении этого договора.

Стоит отметить, что