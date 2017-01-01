В Канаде вскоре после легализации закончилась марихуана

Жители раскупили в магазинах весь завезенный каннабис за пару дней. Власти не рассчитывали, что спрос на него будет настолько большим.

После вступления в силу закона о легализации каннабиса, в канадских магазинах скупили всю марихуану в течение нескольких дней. Об этом в воскресенье, 21 октября, сообщает Independent.

Очереди из желающих купить наркотик были такие длинные, что полиции пришлось патрулировать места продажи и усмирять тех, кому не хватило.

Руководитель государственной программы по легализации марихуаны Билл Блэр отметил, что страна не смогла удовлетворить спрос населения, а в магазины завезли недостаточно каннабиса.

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Напомним, 17 октября в Канаде вступил в силу закон о легализации марихуаны. Канада стала второй страной мира после Уругвая и первой страной "большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану.

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