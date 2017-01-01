В Канаде произошло мощное землетрясение

В течение одного утра подземные толчки дважды фиксировались на северо-западе Канады. Магнитуда достигала 6,8 баллов.

Два мощных землетрясения произошли у тихоокеанского побережья Канады в понедельник, 22 октября, сообщает Геологическая служба США.

Первое землетрясение, магнитудой 5,9 зафиксировали в понедельник, в 08.39 по Киеву, в акватории Тихого океана у северо-западного побережья Канады, вблизи острова Ванкувер

А новые подземные толчки произошли уже в 09.16. Их магнитуда составила 6,8 баллов.

Эпицентр землетрясения располагался в 234 километрах юго-западнее населенного пункта Порт-Харди в провинции Британская Колумбия, очаг залегал на глубине 21 километра.

Об угрозе возникновения цунами не объявлялось. Информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала.

Напомним, минувшей ночью возле японского острова Хоккайдо также произошло землетрясение.

А накануне подземные толчки фиксировали возле Филиппин.

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