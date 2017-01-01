В Сиднее было более 7 тысяч ударов молнии.

По Австралии ударили более 300 тысяч молний за сутки

На Австралию обрушилась мега-гроза: более 300 тысяч молний за сутки

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На Австралию обрушилась мега-гроза: более 300 тысяч молний за сутки

На Австралию обрушился сильный шторм, более 300 000 молний поразили Новый Южный Уэльс. Один человек погиб, разрушено много домов и повалены деревья.

Об этом сообщает SOTT со ссылкой на местную Чрезвычайную службу, передает КП.

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В Сиднее было более 7000 ударов молнии. Из-за погодных условий пришлось отложить начало церемонии открытия международных соревнований Игры непокоренных, которые проходят в столице штата.

Государственная чрезвычайная служба получила более 200 сообщений о помощи. По предварительным данным, один человек погиб, разрушено много домов и повалены деревья.

Как сообщалось 7 сентября, на Крым обрушился мощный смерч.