На Австралию обрушилась мега-гроза: более 300 тысяч молний за сутки
В Сиднее было более 7 тысяч ударов молнии.
На Австралию обрушилась мега-гроза: более 300 тысяч молний за сутки
© sott.net
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На Австралию обрушилась мега-гроза: более 300 тысяч молний за сутки
По Австралии ударили более 300 тысяч молний за сутки
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На Австралию обрушился сильный шторм, более 300 000 молний поразили Новый Южный Уэльс. Один человек погиб, разрушено много домов и повалены деревья.
Об этом сообщает SOTT со ссылкой на местную Чрезвычайную службу, передает КП.
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В Сиднее было более 7000 ударов молнии. Из-за погодных условий пришлось отложить начало церемонии открытия международных соревнований Игры непокоренных, которые проходят в столице штата.
Государственная чрезвычайная служба получила более 200 сообщений о помощи. По предварительным данным, один человек погиб, разрушено много домов и повалены деревья.
Как сообщалось 7 сентября, на Крым обрушился мощный смерч.