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Рим накрыла буря: Улицы в глыбах снега и льда

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Непогода бушевала всего полчаса, но отдельные улицы были полностью затоплены.
Рим накрыла буря: Улицы в глыбах снега и льда
© ansa.it
Фото 1/4
  • 21 октября столицу Италии накрыла мощная буря с градом
  • 21 октября столицу Италии накрыла мощная буря с градом
  • 21 октября столицу Италии накрыла мощная буря с градом
  • 21 октября столицу Италии накрыла мощная буря с градом
Рим накрыла буря: Улицы в глыбах снега и льда
21 октября столицу Италии накрыла мощная буря с градом
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На столицу Италии, Рим, вечером, 21 октября, обрушилась мощная буря с градом.

Об этом сообщает ANSA.it.

От удара стихии сильнее всего пострадала северная часть города.

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Непогода бушевала всего полчаса, однако за это время выпало такое количество осадков, что городские водосточные каналы не смогли с ними справиться. В результате некоторые улицы Рима оказались полностью затопленными.

Как сообщалось 22 октября, также на юге Испании произошло наводнение, есть жертвы. 

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Теги: снег, льод, Итолия, Рим, погода
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