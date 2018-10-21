Рим накрыла буря: Улицы в глыбах снега и льда
Непогода бушевала всего полчаса, но отдельные улицы были полностью затоплены.
Рим накрыла буря: Улицы в глыбах снега и льда
© ansa.it
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Рим накрыла буря: Улицы в глыбах снега и льда
21 октября столицу Италии накрыла мощная буря с градом
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На столицу Италии, Рим, вечером, 21 октября, обрушилась мощная буря с градом.
Об этом сообщает ANSA.it.
От удара стихии сильнее всего пострадала северная часть города.
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Непогода бушевала всего полчаса, однако за это время выпало такое количество осадков, что городские водосточные каналы не смогли с ними справиться. В результате некоторые улицы Рима оказались полностью затопленными.
Как сообщалось 22 октября, также на юге Испании произошло наводнение, есть жертвы.