Рим накрыла буря: Улицы в глыбах снега и льда

Непогода бушевала всего полчаса, но отдельные улицы были полностью затоплены.

На столицу Италии, Рим, вечером, 21 октября, обрушилась мощная буря с градом.

Об этом сообщает ANSA.it.

От удара стихии сильнее всего пострадала северная часть города.

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Непогода бушевала всего полчаса, однако за это время выпало такое количество осадков, что городские водосточные каналы не смогли с ними справиться. В результате некоторые улицы Рима оказались полностью затопленными.

Как сообщалось 22 октября, также на юге Испании произошло наводнение, есть жертвы.