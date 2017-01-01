Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Появилось видео крушения поезда на Тайване

Комментариев: 0
На обнародованных кадрах видно, как поезд на высокой скорости переворачивается, снося на ходу опоры и конструкции электроснабжения.

Камера видеонаблюдения на вокзале запечатлела момент крушения тайваньского пассажирского поезда, следовавшего из Тайбэя в Тайдун в воскресенье, 21 октября.

Как сообщалось, по неизвестной причине скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов, несколько вагонов перевернулись. На момент аварии в поезде находились 310 человек.

По последним данным, погибли 22 человека, 171 человек пострадал. Ведется расследование катастрофы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Тайвань, Поезд, видео, авария, железная дорога
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь