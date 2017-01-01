Появилось видео крушения поезда на Тайване
На обнародованных кадрах видно, как поезд на высокой скорости переворачивается, снося на ходу опоры и конструкции электроснабжения.
Камера видеонаблюдения на вокзале запечатлела момент крушения тайваньского пассажирского поезда, следовавшего из Тайбэя в Тайдун в воскресенье, 21 октября.
Как сообщалось, по неизвестной причине скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов, несколько вагонов перевернулись. На момент аварии в поезде находились 310 человек.
По последним данным, погибли 22 человека, 171 человек пострадал. Ведется расследование катастрофы.
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