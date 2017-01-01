Новая гонка вооружений. Радикальное решение Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Причем глава Белого Дома считает, что именно Москва нарушила соглашение.

Дональд Трамп близок к тому, чтобы перейти от слов к действию, он всерьез настроен выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Соглашение было подписано еще в 1987 году в Вашингтоне. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не разворачивать такие ракеты в будущем.

США давно говорили о том, что Россия нарушает это соглашение. В Москве же говорят, что американцы просто стремятся закрепить свое мировой доминирование.

Вопрос о денонсации этого договора рассматривалось еще администрацией президента Барака Обамы, но от этого шага отказались из-за протестов Германии и опасения, что это может привести к гонке вооружений.

Трамп, похоже, отказывать не собирается.

Что ждет весь мир из-за такого решения, выяснял Корреспондент.net.

Аргументы США

Дональд Трамп считает, что Россия давно нарушила соглашение о ракетах средней и малой дальности.

"Они нарушают его в течение многих лет, и я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры и не выходил (из договора). Мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и делать оружие, когда нам самим не позволено это. Мы те, кто остались в соглашении, и мы выполняем соглашение, но Россия, к сожалению, не выполнила соглашение, поэтому мы собираемся расторгнуть договор, мы собираемся выйти", - заявил Трамп накануне.

Отвечая на уточняющий вопрос, Трамп сказал, что США "должны будут развивать это оружие".

"Пока Россия не придет к нам, и Китай не придет к нам, и все они не придут к нам и не скажут: "Давайте все мы будем умнее и давайте никто из нас не будет разрабатывать это оружие", - сказал он, добавив, что если Россия и Китай сделают это, США присоединятся к соглашению.

"Но пока кто-то нарушает это соглашение, мы не будем единственными, кто выполняет его", - подчеркнул президент США.

Ранее США Соединенные Штаты предоставляли России доказательства того, что она нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Мы уже несколько лет пытаемся направить послание России, что они нарушают договор. Мы показали России доказательства того, что они нарушают договор. Они строят баллистическую ракету средней дальности в нарушение договора РСМД. Это факт, который мы доказали", - рассказывала постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.

Об этом же говорил и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отмечал разработку Россией новой ракеты наземного базирования большого радиуса действия - 9М729.

"Россия не предоставила никакой конкретной информации об этих ракетах. Все союзники согласны, что это нарушение договоренностей", - сказал Столстенберг.

Позиция России

В Москве уверены, что все разговоры о нарушении ими договора – провокации.

В МИД РФ заявили что США "многие годы намеренно шли на слом" Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Россия неоднократно публично разоблачала курс США на слом РСМД. К этому шагу Вашингтон шёл многие годы, намеренно и шаг за шагом уничтожая договорную базу", - говорят в МИД

По мнению российского МИД это продиктовано "стремлением Вашингтона к созданию однополярного мира".

Высказался по поводу действий США и бывший президент СССР Михаил Горбачев, который собственно и подписывал ядерный договор вместе с Рональдом Рейганом. По его словам, намерение США расторгнуть соглашение является ошибкой, которая "подорвет все усилия, которые были приложены руководителями СССР и США к достижению ядерного разоружения".

"Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. ... Отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума. Отказ от РСМД - это ошибка", - заявил Горбачев.

Переговоры еще будут

Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обсудит вопрос выхода из ядерного соглашения во время своего официального визита в Россию.

Болтон встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ожидает от Болтона "профессионального уточнения точного значения" позиции Трампа по договору 1987 года.

Ранее Рябков заявил, что односторонний вывод США из этого соглашения будет "очень опасным" и приведет к "военно-техническому" ответу.

Как восприняли новость в мире

Западная пресса пишет о страте новой гонки вооружений. "Российская ракета толкает Дональда Трампа на курс, ведущий к столкновению с Москвой" - пишет британская Sunday Times. В издании отмечают, что США беспокоит разработка Россией ракеты наземного базирования "Новатор 9М729". По утверждению журналистов, разработка основана на ракетах "9М728 Искандер-М" и, возможно, "Калибр-НК".

"В то время как правительство США в президентство Обамы амбивалентно смотрело на то, как остановить размещение "Новаторов", Москва продолжила разработки, и некоторые доклады указывают, что ракеты уже размещены. В результате новая администрация Трампа провела анализ Договора о РСМД с прицелом на отмену этого соглашения на основании того, что, если Россия продолжит размещать "Новаторы", у США и Европы не будет сопоставимого оружия для сдерживания Москвы", - говорится в статье.

Европа может выступить против решения США. "Если дело дойдет до окончания договора, то после расторжения иранского соглашения это будет второй раз, когда президент Трамп действует против основополагающих интересов Европы в сфере безопасности”, - отмечает швейцарская Tages-Anzeiger.

При этом у США нет равнозначного ответа на российские крылатые ракеты 9M729, пишет Die Welt. Американские эксперты утверждают: "разработка и принятие на вооружение 9M729 не что иное, как нарушение договора о РСМД и необходимое основание для выхода США из договора". При этом эксперты стокгольмского института Sipri не до конца уверены в том, что ракеты 9M729 имеют дальность в 2600 км, что отрицает и МИД РФ.

Как отмечает в своем докладе эксперт по контролю за вооружением из Brookings Institution Стивен Пайфер, "если США выйдут сейчас из договора, Вашингтону придется выслушивать в свой адрес обвинения в том, что именно он повинен в бесславном конце договора о РСМД. Обвинения россиян (...) основываются на реальных фактах - таких, как размещение элементов ПРО в Румынии".

При этом американские доказательства нарушений условий договора со стороны россиян держатся в тайне, отмечает эксперт. "Здесь запрограммированы обоюдные обвинения, сравнимые с ранней фазой в "деле Скрипалей". При этом Москва в глазах мировой общественности на сей раз выглядит лучше США, полагает издание.

По мнению Пайфера, альтернативой решению Трампа могли бы стать договоренности с союзниками усилить давление на Россию. Это может подразумевать размещение на территории Европы бомбардировщиков B-2 или частичное обнародование секретных документов, доказывающих нарушения договора о РСМД российской стороной.