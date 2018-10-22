"Безголовый цыпленок" в водах Антарктики удивил ученых

Странное существо под названием "морской огурец", также именуемое "безголовым цыпленком", водится только в теплых водах, его неожиданная миграция в Антарктику поразила ученых.

"Морской огурец" в теплых водах сбил с толку ученых: Пришлось гугглить, что это скриншот

В водах Антарктики впервые обнаружили существо, обитающее в основном в теплых водах на Багамах. Это морской огурец вида Enypniastes eximia, также именуемый цыпленком без головы. Ученые обескуражены, пишет Lenta.ru со ссылкой на информационный портал ABC News.

Исследователь из австралийского антарктического отдела Дирк Уэлсфорд (Dirk Welsford) назвал появление существа настоящим сюрпризом.

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“Мы никогда не видели такое животное. Мы не знали что это, поэтому сделали то, что делают многие ученые, — погуглили“, — объяснил он. Сделать уникальные кадры им удалось с помощью новых камер для подводной съемки.

Ранее считалось, что Enypniastes eximia водятся только в теплых водах неподалеку от Багамских островов, однако его удалось снять в акватории Южного океана.

Enypniastes eximia совершил неожиданную миграцию 0:00 / 02:19 ,

Морской огурец этого вида отличается от своих сородичей тем, что активно передвигается и живет на глубине от 500 метров до 5 километров. Чтобы защититься от хищников в экстренных ситуациях, особи этого вида сбрасывают светящуюся розовую кожу. Она распадается на части и отвлекает атакующее животное, а морской огурец успевает уплыть.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Камчатки испугало странное существо, выброшенное морем на берег - “волосатый монстр“ был покрыт шерстью и не похож ни на один из существующих видов животных.