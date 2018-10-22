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ВВС Бельгии решили перевооружить истребителями F-35

Комментариев: 2
Бельгийское правительство приняло решение о перевооружении королевских Военно-воздушных сил американскими истребителями пятого поколения F-35 Lightning II.
Бельгийские ВВС вооружатся F-35
Бельгийские ВВС вооружатся F-35
U.S.Air Force photo

Бельгийское правительство приняло решение приобрести у Соединенных Штатов истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Об  этом в воскресенье, 21 октября, сообщает DeMorgen.

Как отмечается, истребители понадобятся для перевооружения ВВС страны. 

Планируется приобрести 34 новейших истребителя. На закупку власти страны потратят примерно €15 млрд.

В качестве истребителей, которые правительство страны было готово купить, рассматривались F-35 Lightning II и британский истребитель Eurofighter Typhoon. Решение было принято в пользу американских истребителей.

Ранее США запретили полеты всех истребителей пятого поколения F-35 на время массовой проверки машин.

Позже Минобороны США возобновило полеты 80% истребителей после проверки их двигателей.

 

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Теги: США, Бельгия, ВВС, истребитель, F-35, военная техника
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Peyot    22.10.2018, 16:08
Оценка:  0
Peyot
так понятно израилетяне на 35х регулярно опускают все руские пво в сирии... а те в отместку только руские самолеты сбивают что бы доказать что системы работают!
Rabyshkin    22.10.2018, 16:29
Оценка:  0
Rabyshkin
11 октября у израильтян самопроизвольно запустилась ракета из системы "звёздный купол". Маленький намёк на появление в Сирии новых средств радиоэлектронной борьбы.
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