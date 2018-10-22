ВВС Бельгии решили перевооружить истребителями F-35
Бельгийское правительство приняло решение приобрести у Соединенных Штатов истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом в воскресенье, 21 октября, сообщает DeMorgen.
Как отмечается, истребители понадобятся для перевооружения ВВС страны.
Планируется приобрести 34 новейших истребителя. На закупку власти страны потратят примерно €15 млрд.
В качестве истребителей, которые правительство страны было готово купить, рассматривались F-35 Lightning II и британский истребитель Eurofighter Typhoon. Решение было принято в пользу американских истребителей.
Ранее США запретили полеты всех истребителей пятого поколения F-35 на время массовой проверки машин.
Позже Минобороны США возобновило полеты 80% истребителей после проверки их двигателей.
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