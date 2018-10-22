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В Евросоюзе призывают сохранить ракетный договор

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США и Россия должны сохранить конструктивный диалог ради спасения договора, считают в Еврокомиссии.
В Брюсселе верят, что ракетный договор удастся сохранить
В Брюсселе верят, что ракетный договор удастся сохранить

В Евросоюзе надеются, что США и Россия продолжат переговоры и смогут сохранить в силе Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявила в понедельник, 22 октября, представитель главы европейской дипломатии Майя Косьянчич, пишет Интерфакс-Украина.

"Нужно, чтобы США и Россия сохраняли конструктивный диалог, нацеленный на спасение этого договора и на его полную и подлежащую верификации имплементацию", - сказала она.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

В Кремле сегодня заявили, что Вашингтон пока не предпринимал никаких действий по выходу из договора о ракетах.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.

Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

 

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Теги: Россия, США, ЕС, ракета, ракеты, договор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    22.10.2018, 16:17
Оценка:  -2
Peyot
Хитропопые стран ЕС типа германии или венгрии хотят косить бабло на партнерстве со страной терористом и окупантом(рф) и при этом хотят быть в безопасности ... нет уж ребята раз вы накидываете евро в карманы кремля то должны понимать что за эти деньги будут сделаны ракеты которые прилетят к вам домой
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