КНДР минуя санкции завезла из Китая предметы роскоши на $640 млн

Северная Корея завезла из Китая предметы роскоши на $640 млн в нарушение режима санкций, введенного США против КНДР.

С момента вступления в должность Ким Чен Ына Северная Корея оставила в luxury-магазинах Китая более $4 млрд twitter.com/opendprk

Северная Корея импортировала предметы роскоши из Китая в 2017 году не менее чем на $640 млн. Это нарушает режим санкций, введенный США против КНДР, передает в понедельник, 22 октября, Reuters.

По данным агентства, в Северной Корее распространяются слухи о том, что семья лидера страны Ким Чен Ына купила у Китая гидросамолет, несколько дорогих музыкальных инструментов, телевизоры, автомобили, часы, меха и даже ликеры - как для самого лидера, так и для элиты, которая поддерживает его режим.

Издание отмечает, что, если эта санкционная лазейка будет и дальше расширяться, Ким Чен Ын достигнет своей цели - нейтрализации санкций без закрытия ядерной программы.

По имеющимся данным, импорт предметов роскоши из Китая в КНДР в прошлом году составил 17,8% от всего китайского импорта, который оценивается в $3,7 млрд. Причем из перечисленных выше товаров около половины суммы приходится на телевизоры ($340 млн), затем следуют седаны ($204 млн) и ликеры ($35 млн).

Отмечается, что с января по август 2018 года торговля между Китаем и Северной Кореей сократилась на 57,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до $1,51 млрд.

По подсчетам агентства, с момента вступления в должность Ким Чен Ына в 2011 году Северная Корея оставила в luxury-магазинах Китая более $4 млрд.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на встречу с государственным секретарем США Майклом Помпео на автомобиле Rolls Royce Phantom, ввоз которого в КНДР запрещен американскими санкциями.

Напомним, США отказываются снимать санкции с Северной Кореи, заявляя, что только обещания о денуклеаризации для этого недостаточно.

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