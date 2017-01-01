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Мэй дали 72 часа на сохранение должности премьера - СМИ

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На этой неделе Терезе Мэй может угрожать вотум недоверия, поскольку парламентарии объединились против премьер-министра Великобритании.
В Великобритании потребовали от Терезы Мэй уйти в отставку
В Великобритании потребовали от Терезы Мэй уйти в отставку

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй члены партии Тори дали 72 часа на сохранение своего поста. Об этом в воскресенье, 21 октября, написала The Sunday Times.

Указано, что консерваторы недовольны тем, как Мэй управляет государством, в том числе процессом по выходу Великобритании из Европейского Союза (Brexit).

В частности, член консервативной партии и бывший военный Джонни Мерсер призвал парламентариев снять Мэй с должности. По его словам, британское государство не может возглавлять кто-либо, кто виноват в «полной неспособности осуществлять управление» в такой переломный для истории Соединенного Королевства момент.

По словам Мерсера, на этой неделе Мэй может угрожать вотум недоверия, поскольку «все крыла партии» объединились против премьер-министра Великобритании, пишет газета.

Как сообщается, в настоящее время глава британского правительства находится в «зоне поражения». По данным издания, непосредственная угроза для Мэй исходит не только от бывшего британского министра по Brexit Дэвида Дэвиса, но и от экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

Кроме того, один из источников в Кабмине отметил, что Мэй «подвергает опасности свое правительство», отказываясь изменить подход к Brexit.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что соглашение об условиях упорядоченного Brexit готово на 95%.

Также сообщалось, что 20 октября более полумиллиона человек вышли в Лондоне на массовую акцию People's Vote March с требованием провести референдум об условиях выхода из состава Евросоюза. Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен поддержала акцию и идею провести еще один референдум, который предполагал бы возможность остаться в составе ЕС.

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Теги: Британия, премьер-министр, отставка, парламент, Великобритания, увольнение, отставка правительства, должность, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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